Concordia: intentó huir al ver a la policía y se le cayeron envoltorios con cocaína

Segun se dijo a 7Paginas, el procedimiento ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en inmediaciones de calles Fátima y Guarumba, cuando efectivos observaron a una femenina en una esquina y se dispusieron a identificarla.

Al notar el acercamiento policial, la mujer emprendió la huida, aunque fue rápidamente interceptada. Durante la persecución, de entre sus ropas se le cayeron varios envoltorios que contenían cocaína.

De inmediato se procedió a la aprehensión de la mujer y al secuestro de la sustancia estupefaciente, dando intervención a la División de Drogas Peligrosas, que continuará con las actuaciones correspondientes.