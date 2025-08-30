7PAGINAS

Viernes 29 de agosto de 2025
Concordia: intentó huir al ver a la policía y se le cayeron envoltorios con cocaína

En el marco de un Operativo de Saturación realizado este jueves por la tarde en Concordia, personal policial detuvo a una mujer que intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados.
Redacción 7Paginas

Segun se dijo a 7Paginas, el procedimiento ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en inmediaciones de calles Fátima y Guarumba, cuando efectivos observaron a una femenina en una esquina y se dispusieron a identificarla.

Al notar el acercamiento policial, la mujer emprendió la huida, aunque fue rápidamente interceptada. Durante la persecución, de entre sus ropas se le cayeron varios envoltorios que contenían cocaína.

De inmediato se procedió a la aprehensión de la mujer y al secuestro de la sustancia estupefaciente, dando intervención a la División de Drogas Peligrosas, que continuará con las actuaciones correspondientes.