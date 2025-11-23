7PAGINAS

Domingo 23 de noviembre de 2025
Concordia: intentó huir de un control policial y terminó detenido con cocaína

Durante la madrugada, personal de la Comisaría Segunda detuvo a un hombre que intentó escapar al notar la presencia policial en la zona de Las Heras y Luis Vernet, en Concordia.
Los funcionarios, que realizaban patrullaje preventivo, observaron al motociclista subiendo apresuradamente a su vehículo y acelerando para alejarse del lugar. De inmediato iniciaron un seguimiento, utilizando balizas, bocina y señales sonoras para que se detuviera, aunque el sujeto continuó con la fuga.

La persecución finalizó en las inmediaciones de Balcarce y Villaguay, donde lograron interceptarlo. Durante su identificación, el hombre reconoció que había decidido huir porque llevaba consigo bolsitas de cocaína, las cuales exhibió ante los agentes.

La División de Drogas Peligrosas intervino en el lugar y realizó las pruebas de campo, que confirmaron que los 15 envoltorios contenían clorhidrato de cocaína.

La fiscal en turno, Dra. Montangie, dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia.