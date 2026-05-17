Concordia: interceptan a tres menores de edad armados con cuchillos y una «tumbera»

Un patrullaje preventivo de rutina implementado por el personal de la Comisaría Cuarta permitió desarmar a tres menores de edad que deambulaban de madrugada por la vía pública portando armas blancas y un arma de fuego de fabricación casera, apta para el disparo.

El hecho se registró en las últimas horas en las inmediaciones de calles 11 de Noviembre y Federación. Al notar la presencia de los adolescentes en la zona, los uniformados procedieron a interceptarlos para realizar una identificación de rutina, encontrándose con elementos de extrema peligrosidad entre sus pertenencias.

El armamento secuestrado

Durante la requisa obligatoria, los efectivos policiales constataron que los tres menores transportaban elementos de uso prohibido:

El primero de ellos portaba un cuchillo.

El segundo llevaba consigo otro cuchillo, un teléfono celular y un arma de fuego de fabricación casera (denominada comúnmente «tumbera»).

Al inspeccionar el arma casera, los peritos confirmaron que la misma se encontraba cargada y contenía en su interior un cartucho calibre .32 percutado, lo que evidenciaba su reciente utilización o intento de disparo.

Ante la gravedad del hallazgo, se dio intervención inmediata a los especialistas de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes sobre el armamento y practicaron la prueba de Dermo-Test al menor que transportaba la «tumbera» para determinar la presencia de residuos de pólvora en sus manos.

Reincidencia y resolución judicial

Fuentes ligadas a la investigación confirmaron a 7Páginas que el menor que portaba el arma de fuego es un viejo conocido de la fuerza en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta. A pesar de su corta edad, cuenta con antecedentes reiterados por hechos de robo y agresiones con lesiones, y no es la primera ocasión en la que el personal policial logra secuestrarle un arma de fabricación casera.

El caso quedó en manos del fiscal en turno, Dr. Martín Núñez, quien dispuso la correcta identificación de los tres jóvenes —de 17, 16 y 14 años de edad— y el inicio de las actuaciones correspondientes. Por orden judicial, y debido a su condición de menores de edad, los tres fueron trasladados a la dependencia para ser entregados formalmente a sus respectivos progenitores bajo acta de responsabilidad tutelar.