Concordia invertirá más de 230 millones de pesos en una nueva obra de pavimento articulado

La obra se enmarca en la estrategia del municipio de avanzar en la utilización de adoquines producidos en la nueva Planta Municipal, fortaleciendo además la capacitación del personal para futuras intervenciones que serán ejecutadas íntegramente por la administración local.

Azcué destacó la participación de empresas y el fortalecimiento del trabajo municipal

Tras la apertura de ofertas, el intendente Francisco Azcué resaltó la cantidad de empresas interesadas en participar del proceso licitatorio.

«La competencia ha crecido y es amplia», afirmó el jefe comunal.

Azcué explicó que, si bien la Municipalidad ya cuenta con una fábrica de adoquines y proyecta ejecutar este tipo de obras con personal propio, esta primera intervención permitirá que los trabajadores municipales adquieran experiencia en el terreno.

«Vamos a participar de esta obra, el personal va a ganar experiencia y después, desde la Municipalidad, vamos a realizar las obras con recursos 100 % municipales», señaló.

Cuatro cuadras estratégicas para mejorar la circulación

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, informó que en esta primera etapa se ejecutará el adoquinado de cuatro cuadras de calle Misiones, una arteria que conecta dos importantes corredores viales como Boulevard San Lorenzo y Coldaroli.

Además, explicó que la elección del sector responde a estudios técnicos previos que contemplan las condiciones del suelo y la importancia de las calles por donde circula el transporte urbano o que conectan con establecimientos educativos y deportivos.

En ese sentido, Azcué remarcó que el objetivo es generar anillos de circulación que mejoren la conectividad y la transitabilidad en distintos sectores de la ciudad.

Capacitación para futuras obras

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que la participación del personal propio en esta obra forma parte de una política destinada a fortalecer las capacidades técnicas de los trabajadores municipales.

«El objetivo es que adquieran conocimientos, trabajen en terreno y queden preparados para las futuras obras que realizaremos desde la Municipalidad para continuar dando respuestas a las demandas de la comunidad», sostuvo Esquibel.

Siete ofertas presentadas

Al llamado a licitación se presentaron siete oferentes, aunque dos de las propuestas fueron declaradas inadmisibles por falta de documentación.

Las empresas que cumplieron con los requisitos establecidos fueron:

Piuterra S.A.

José Eleuterio Pitón S.A.

INCAR S.A.

Grinac Movimiento de Suelos S.R.L.

Construcciones de Ingeniería y Arquitectura COINAR S.R.L.

La evaluación de las propuestas continuará ahora con el análisis técnico y económico correspondiente para determinar cuál será la empresa adjudicataria de la obra.