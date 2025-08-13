Concordia: investigación de celulares permitió desbaratar parte de una banda dedicada a la venta de drogas

El procedimiento se originó a partir de tareas periciales realizadas por la División de Policía Científica sobre teléfonos celulares incautados en operativos previos. El análisis de los dispositivos reveló mensajes de la aplicación Telegram que evidenciaban operaciones de venta de sustancias prohibidas.

Con esta información, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Ledesma, y con la intervención de la fiscal Dra. Montangie, ordenó nuevas diligencias.

El resultado fue positivo: se incautaron 106 gramos de cocaína distribuidos en 66 envoltorios, dos envoltorios de marihuana con un peso total de 4 gramos, $51.400 en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos balanzas digitales, una tijera y varios recortes y tiras de nylon utilizados para fraccionar la droga.

Según se informó a 7Paginas, los operativos culminaron con la aprehensión de dos personas, quienes fueron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación continúa para determinar si existen otros involucrados y la posible conexión con redes de distribución más amplias.