Concordia: investigan una posible fábrica de billetes falsos y buscan una impresora

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, Sección Robos y Hurtos de la Policía de Concordia, junto a la Fiscalía Federal, lleva adelante una investigación por una serie de estafas cometidas mediante la utilización de billetes apócrifos.

Segun lo indicado a 7Paginas, la pesquisa se inició hace aproximadamente cuatro meses, a partir de distintas denuncias en las que se solicitaba la colaboración policial por hechos de estafa contra autores desconocidos, una situación que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal, encabezada por el fiscal Dr. Bernard Francisco, ante la posible utilización y fabricación de billetes falsos en Concordia.

El modus operandi

De acuerdo a las tareas investigativas, entrevistas realizadas y el relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer que los presuntos autores utilizaban una modalidad similar para concretar las estafas.

Los sospechosos contactaban a sus víctimas a través de la plataforma Facebook Marketplace, donde acordaban la compra de distintos electrodomésticos. Luego, al momento de concretar el encuentro y efectuar el pago, entregaban dinero en efectivo que sería apócrifo.

Además, mediante el análisis de las cámaras de seguridad, se pudo determinar que los presuntos autores se movilizaban en un vehículo para dirigirse a los lugares donde concretaban las operaciones.

Cinco allanamientos

Luego de identificar a los presuntos involucrados y al propietario del vehículo utilizado, este miércoles se concretaron cinco órdenes de allanamiento y registro domiciliario, además de una orden de identificación y requisa.

Las medidas fueron dispuestas por la jueza federal Analía Ramponi y se realizaron en viviendas ubicadas en inmediaciones de calles 53 Este y De los Viñedos; avenida Monseñor Rosch al 3000; Gregoria Pérez y H. Primo; Balcarce y Federación; y en Villa Adela.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de teléfonos celulares y chips, elementos que ahora serán analizados en el marco de la investigación.

Por otra parte, en la intersección de 25 de Mayo y Castelli se dio cumplimiento a una orden de identificación y requisa. Allí fue notificado un hombre mayor de edad y se procedió al secuestro de un teléfono celular.

Buscan la impresora y los materiales

La investigación continúa y permanece vigente el pedido de secuestro del vehículo que, según la pesquisa, habría sido utilizado por los sospechosos.

Además, por requerimiento de la Fiscalía Federal, los investigadores buscan establecer y localizar la presunta materia prima y la impresora que habrían sido utilizadas para la producción de los billetes falsos.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras se profundiza la investigación para determinar el alcance de la maniobra, la posible fabricación del dinero apócrifo y la eventual participación de otras personas.