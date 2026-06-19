Concordia invirtió más de 354 millones de pesos en obras de saneamiento de calles de tierra

Las tareas forman parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y demandaron hasta el momento una inversión superior a los 354 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos municipales.

Uno de los sectores donde actualmente se ejecutan trabajos es el comprendido por las calles Paula Albarracín y Vito Moreno. Allí, el intendente Francisco Azcué supervisó las intervenciones y destacó la importancia de la utilización de piedra basáltica de diferentes granulometrías para garantizar una mayor resistencia de la calzada.

“Se viene utilizando piedra basáltica de dos tamaños. Esto hace que en los días de lluvias intensas el agua no dañe la calle, ya que se logra una mayor estabilidad y durabilidad, sobre todo en las cunetas”, explicó el jefe comunal.

Azcué agregó que el municipio ya adquirió unas 8.000 toneladas de material, que son distribuidas en los sectores más afectados de la ciudad. “Estamos llegando a más barrios con maquinaria y equipos propios, dando respuestas a las demandas que se nos presentan”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Obras Viales y Mantenimiento de Calles, Bruno Gaztambide, detalló que en la zona intervenida se había realizado previamente una recomposición de la calzada debido a las características del terreno.

“Hace aproximadamente un mes se efectuó un trabajo de recuperación de la calle porque, al tratarse de una pendiente natural, tiende a socavarse por la gran cantidad de arena existente. Con la colocación de piedra basáltica de diámetro 30-90 buscamos preservar las cunetas y evitar daños durante las precipitaciones intensas”, explicó el funcionario.

Desde el municipio destacaron que estas obras apuntan a mejorar las condiciones de circulación en los barrios, optimizar el escurrimiento del agua y brindar soluciones duraderas en calles que históricamente presentan inconvenientes durante los períodos de lluvias abundantes.

La incorporación de piedra basáltica en arterias de tierra forma parte de una estrategia de mantenimiento que busca extender la vida útil de las calles y reducir la necesidad de intervenciones frecuentes, beneficiando a miles de vecinos de distintos puntos de Concordia.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas