Concordia invita a disfrutar de la «Expo Vacaciones 2026» con dos jornadas de actividades gratuitas para toda la familia

El evento se desarrollará el próximo sábado 11 y domingo 12 de julio, en el horario de 11 a 19, en el predio Viñedos Moulins (ex Estación Norte), con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Dirección de Eventos del municipio, la iniciativa busca brindar una alternativa de entretenimiento para grandes y chicos, combinando propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en un mismo espacio.

Durante ambas jornadas, quienes se acerquen podrán disfrutar de una amplia oferta de food trucks con diversas opciones gastronómicas, además de puestos de emprendedores y artesanos locales que exhibirán y comercializarán sus productos.

La programación también incluirá actividades artísticas y presentaciones en vivo de grupos musicales, generando un espacio pensado para compartir en familia durante el receso invernal.

Desde la Municipalidad destacaron a 7Paginas, que la Expo Vacaciones se consolida como una propuesta destinada a promover el encuentro comunitario, el trabajo de emprendedores y artesanos de la ciudad, al tiempo que ofrece una variada agenda de entretenimiento con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.