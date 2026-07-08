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Martes 7 de julio de 2026
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Concordia invita a disfrutar de la «Expo Vacaciones 2026» con dos jornadas de actividades gratuitas para toda la familia

La Municipalidad de Concordia invita a vecinos y turistas a participar de una nueva edición de la "Expo Vacaciones 2026", una propuesta especialmente organizada para las vacaciones de invierno que ofrecerá dos jornadas repletas de actividades recreativas, espectáculos y espacios de encuentro para toda la familia.
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Redacción 7Paginas

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El evento se desarrollará el próximo sábado 11 y domingo 12 de julio, en el horario de 11 a 19, en el predio Viñedos Moulins (ex Estación Norte), con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Dirección de Eventos del municipio, la iniciativa busca brindar una alternativa de entretenimiento para grandes y chicos, combinando propuestas culturales, gastronómicas y recreativas en un mismo espacio.

Durante ambas jornadas, quienes se acerquen podrán disfrutar de una amplia oferta de food trucks con diversas opciones gastronómicas, además de puestos de emprendedores y artesanos locales que exhibirán y comercializarán sus productos.

La programación también incluirá actividades artísticas y presentaciones en vivo de grupos musicales, generando un espacio pensado para compartir en familia durante el receso invernal.

Desde la Municipalidad destacaron a 7Paginas, que la Expo Vacaciones se consolida como una propuesta destinada a promover el encuentro comunitario, el trabajo de emprendedores y artesanos de la ciudad, al tiempo que ofrece una variada agenda de entretenimiento con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.