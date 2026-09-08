Concordia: invitan a la tercera edición de “No me sueltes la mano”, una jornada dedicada a las personas mayores

La actividad se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre, en el Centro de Convenciones Concordia, y contará con disertaciones, espectáculos artísticos, sorteos y distintas propuestas para compartir una tarde de encuentro e integración.

Una jornada dedicada al envejecimiento y la participación

El programa comenzará a las 15:00 horas con la apertura y presentación de las autoridades.

A las 15:30, se desarrollará la disertación “Envejecimiento en el siglo XXI”, que estará a cargo de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores de Entre Ríos, psicóloga y magíster en Psicogerontología.

Posteriormente, a las 16:00 horas, se realizará la entrega de la declaración de interés provincial y municipal a la ponencia sobre el envejecimiento en la actualidad.

La programación continuará desde las 16:30 con el espectáculo del Taller “Cumpliendo Sueños”, perteneciente al Centro de Jubilados “La Bianca”, Ciudad Satélite.

También se presentarán Mari Ferreyra, Tati Merele y Alejandro Guichón, mientras que a las 17:30 horas se realizarán distintos sorteos.

El cierre de la tercera edición de “No me sueltes la mano” está previsto para las 18:30 horas.

Durante toda la jornada, además, estará presente un stand de enfermería del Hospital Ramón Carrillo, brindando acompañamiento a los participantes.

Trabajo conjunto

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Desarrollo Productivo, además de la Dirección de Discapacidad.

También participan en la organización la concejal Verónica Del Boca, el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Ángel Parra, la coordinadora del Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”, Andrea Chirino, y la coordinadora del Hogar “Casa de los Abuelos Nuestra Señora de Lourdes”, Margarita Cámara.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar podrán realizar su inscripción de manera presencial en las oficinas del Departamento de Políticas para la Tercera Edad.

La atención se realiza de 7:30 a 13:00 horas, en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, ubicado en Mitre y Pellegrini.

Desde la Municipalidad de Concordia invitaron a toda la comunidad a acompañar esta tercera edición de “No me sueltes la mano”, una iniciativa que busca generar un espacio de encuentro, participación e integración y, al mismo tiempo, reconocer el rol y el valioso aporte de las personas mayores dentro de la comunidad.