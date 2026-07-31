Concordia: Jornada de compostaje y entrega de plantines para promover el cuidado del ambiente

Durante la actividad, los vecinos aprendieron técnicas para transformar los residuos orgánicos en compost, una práctica sustentable que permite reducir la cantidad de residuos domiciliarios y generar un recurso natural para mejorar la calidad del suelo.

Además de la capacitación, se realizó la entrega de plantines para que los asistentes puedan continuar fomentando el cultivo en sus hogares, promoviendo hábitos responsables con el ambiente y una mayor conciencia sobre el reciclaje de los residuos orgánicos.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de formación y participación comunitaria, que fortalecen el compromiso de los vecinos con el cuidado del ambiente y fomentan prácticas sostenibles que pueden implementarse en la vida cotidiana.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de Concordia para promover la educación ambiental y el desarrollo de comunidades más sustentables.