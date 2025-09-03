Concordia: jornada de encuentro, sabor, cultura y gratuidad

Organizada por la comunidad venezolana en Concordia, con el acompañamiento del Punto Focal Migraciudades, se trata de la Jornada de Encuentro, Sabor, Cultura y Gratuidad denominada “Arepamor”.

Se contará con presentaciones culturales de ballets venezolanos, oriundos de Rosario y Buenos Aires; degustación gratuita de arepas típicas e incluirá, entre otras actividades, atención médico-asistencial, con charlas informativas a cargo de médicos venezolanos.

El evento se desarrollará desde las 10 horas, en la Peatonal del Bicentenario (calle Mitre, entre Pellegrini y Urquiza).