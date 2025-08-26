Concordia: Jornada “Vení, informate y participá” en el barrio Leoncio de Luque

La actividad se llevará a cabo el martes 2 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, en la intersección de Avenida Brown y Juan José Valle, en el barrio Leoncio de Luque.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a:

Información sobre programas de empleo, economía social y emprendimientos.

Asesoramiento de la Defensa del Consumidor.

Propuestas y servicios para personas mayores.

Herramientas para fortalecer proyectos productivos.

Programa de huertas comunitarias y asistencia técnica.

Servicios de salud municipal, con vacunación, controles y promoción de hábitos saludables.

La propuesta contará con la participación de la Secretaría de Salud y la Dirección de Defensa del Consumidor, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, garantizar el acceso a derechos y promover el desarrollo local.