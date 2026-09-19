Concordia: Joven conductor de una moto termino hospitalizado

Un joven de 18 años terminó hospitalizado este viernes luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de calles Laprida y Ricardo Rojas, en Concordia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40, cuando personal de Comisaría Cuarta acudió al lugar tras ser alertado sobre una colisión entre una motocicleta y una camioneta.

Según se informó a 7Paginas, una Honda CB 125 cc circulaba por calle Laprida en sentido norte-sur, conducida por un joven de 18 años, quien viajaba acompañado por una joven mujer.

En tanto, una camioneta Ford 100, conducida por un hombre de 56 años que viajaba junto a dos acompañantes, se encontraba estacionada sobre la vereda oeste de calle Laprida y habría iniciado una maniobra para incorporarse a la arteria en dirección hacia el sur.

Traslado al hospital

Tras el impacto intervino una ambulancia del servicio de emergencias 107, que trasladó al conductor de la motocicleta, identificado como Matías Farías, hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio informaron que el joven de 18 años presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC), lesión en la pierna derecha, escoriaciones y politraumatismos, por lo que quedó en observación.

Por su parte, la mujer que viajaba como acompañante también sufrió TEC, escoriaciones y politraumatismos, de acuerdo con el informe médico.