Concordia junto a ciudades de la región Salto Grande, serán protagonistas en la feria internacional de turismo

El evento se desarrollará en el predio de La Rural (Buenos Aires) durante cuatro jornadas: el sábado 27 y domingo 28 de septiembre estará abierto al público en general de 14 a 21 horas, mientras que el lunes 29 y martes 30 será exclusivo para profesionales, agencias y rondas de negocios de 10 a 19 horas.

Concordia, a través de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), tendrá presencia en dos puntos estratégicos: el stand N° 1220, representando al Litoral en el espacio de Entre Ríos, y el stand N° 1033, en el sector de la Región Binacional de Salto Grande “Tierra de agua y buena energía”, junto a Federación, Chajarí y Salto (Uruguay).

Una vidriera internacional para Salto Grande

La FIT es considerada la feria más grande del turismo en Latinoamérica y representa una oportunidad única para mostrar la oferta complementaria del corredor turístico binacional. Con su ubicación estratégica frente a los principales centros emisores de turistas del país y el nuevo impulso que significa la conectividad aérea desde el Aeropuerto de Concordia, la región busca consolidarse como un polo competitivo en el mercado nacional e internacional.

Agenda destacada

Durante el fin de semana se desarrollará una variada agenda que combinará gastronomía, cultura y espectáculos en vivo:

Sábado 27 de septiembre: Show cooking con bondiola a la miel y mostaza (15 hs), presentaciones del Carnaval de Concordia (16 y 18:30 hs), degustaciones como pavlova cítrica (18 hs) y chupín de tararira (19:30 hs).

Domingo 28 de septiembre: Nuevas demostraciones gastronómicas, entre ellas risotto de tararira (19 hs), además de la presentación del bartender Sergio Rodríguez (16 hs) y el ballet Nehuén (18 y 19:30 hs).

Con esta participación, Concordia y las ciudades de la Región Salto Grande apuestan a atraer visitantes, ampliar mercados y consolidarse como un destino turístico destacado, fortaleciendo al mismo tiempo la integración regional y la identidad cultural que distingue a la zona.