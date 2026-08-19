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Martes 18 de agosto de 2026
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Concordia: La Academia de Innovación abre las inscripciones para la Certificación en Community Manager

La propuesta municipal es gratuita, presencial y está dirigida a mayores de 18 años que busquen formarse desde cero para gestionar redes sociales de empresas y organizaciones. Inicia el 28 de agosto en el Coworking La Estación.
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Redacción 7Paginas

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La Dirección de Innovación de la Municipalidad de Concordia lanzó una nueva oportunidad de formación profesional a través de la Academia de Innovación: la Certificación en «Community Manager» – Nivel 1. Se trata de una iniciativa orientada a brindar competencias prácticas en un sector de alta demanda laboral y con amplias oportunidades de inserción independiente.

La capacitación está pensada para personas sin experiencia previa que deseen incorporar herramientas de gestión digital. Durante los encuentros, los participantes aprenderán a administrar redes sociales, generar contenido gráfico y audiovisual, confeccionar calendarios editoriales de publicación y gestionar comunidades digitales.

Perfil de la formación y capacitadora

Desde la coordinación del programa aclararon a 7Paginas, un punto clave respecto al perfil de los destinatarios: el curso no está diseñado para emprendedores que busquen administrar las cuentas de sus propios negocios, sino para quienes aspiren a prestar servicios profesionales de forma independiente administrando las redes sociales de terceros, marcas u organizaciones.

El trayecto formativo estará a cargo de Agustina Lambert, Técnica Fotográfica y directora de la agencia de marketing Lamb.Digital. La capacitadora cuenta con especialización en publicidad digital, estrategia de contenidos, gestión de comunidades y trayectoria en proyectos de diversos rubros.

Fechas, requisitos e inscripción

La actividad se dictará de manera presencial y no requiere costo alguno:

Inicio y duración: Comienza el 28 de agosto y constará de 8 encuentros presenciales.

Horarios y cursada: Se dictará los días viernes de 14:30 a 16:30 hs.

Lugar: Coworking La Estación (Próspero Bovino 1335, Concordia).

Requisitos: Ser mayor de 18 años y asistir con teléfono celular y anotador.

Los interesados en participar deben realizar su preinscripción completando el formulario en el sitio web oficial (cursos.concordia.gob.ar/portal/c/H1IBIWED). Para más información o consultas, se pueden visitar los canales oficiales de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento en Instagram (@concordia.innovacion).