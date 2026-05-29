Concordia: la Biblioteca Serebrinsky convoca a jóvenes y adultos para integrar su nueva Orquesta de Cuerdas

La Biblioteca Popular Julio Serebrinsky, un histórico faro cultural y educativo de nuestra ciudad, lanzó una atractiva e innovadora propuesta dirigida a la comunidad musical local. Con el firme objetivo de democratizar el acceso a la formación artística y colectiva de calidad, la institución abrió la convocatoria para la creación de su propia Orquesta de Cuerdas.

Para poner en marcha este ambicioso proyecto, las autoridades de la biblioteca convocan a todos los interesados a participar de una reunión informativa y organizativa previa, la cual tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio, a partir de las 15:00 horas, en la sede de la institución ubicada en calle Urquiza 721.

La convocatoria está diseñada con un criterio amplio e inclusivo, por lo que está destinada tanto a jóvenes como a adultos que ejecuten instrumentos de cuerda (como violín, viola, violonchelo o contrabajo) y que deseen sumarse al desafío de ensamblar un repertorio orquestal.

Según explicaron los coordinadores de la iniciativa a 7Paginas, la propuesta no persigue fines excluyentes en cuanto a niveles avanzados, sino que busca amalgamar voluntades y talentos locales. En ese sentido, precisaron que el único requisito obligatorio para formar parte de la orquesta es que cada músico concurra con su propio instrumento musical a las prácticas.

La reunión del miércoles 3 de junio será fundamental para delinear los días y horarios de los futuros ensayos, los perfiles de los arreglos musicales y las primeras presentaciones públicas que proyecta la entidad.

Aquellas personas que no puedan asistir al encuentro pero deseen manifestar su interés, o bien quienes requieran coordinar dudas puntuales sobre las características del ensamble, pueden comunicarse de forma directa al teléfono de contacto oficial habilitado para la actividad: 3455 087487.