Concordia: La Escuela 65 Alte. G. Brown rinde homenaje a su mascota «Carbón» con un mural en sus paredes

Las paredes de la Escuela 65 Alte. G. Brown tienen un nuevo habitante. Se trata de «Carbón», la mascota que alegra las mañanas y tardes de la institución y que ahora quedó inmortalizado en un mural realizado por la artista local Mariana Brizuela.

La iniciativa fue impulsada por toda la comunidad educativa como un reconocimiento al perro que forma parte de la vida escolar desde hace tiempo. Según explicó la directora Silvia Enecefor, la decisión de plasmar su imagen en una de las paredes se tomó en conjunto con docentes, alumnos y familias.

«Fue una decisión que se tomó con toda la comunidad educativa y es un homenaje a quien todos los días alegra las mañanas y tardes», señaló Enecefor.

Un perro de todos

«Carbón» no solo pertenece a la escuela. Por las tardes se retira a la casa de la docente Luciana, donde pasa las noches y los fines de semana, para volver durante la semana a compartir momentos con los chicos.

«Él no es solo el perro de nuestra Escuela 65 Alte. G. Brown, también es el perro de la iglesia, del club, de cada lugar donde hay niños», destacaron desde la institución.

El mural busca reflejar ese vínculo que trasciende los muros escolares y convierte a «Carbón» en un símbolo de cercanía y afecto para toda la zona.

Desde la escuela agradecieron a quienes hicieron posible el trabajo: «Hoy nos toca compartir este hermoso mural y solo nos queda agradecer cada paso que se dio para lograrlo. Por supuesto un gracias gigante a la artista Mariana Brizuela por este hermoso trabajo hecho con el corazón».

La obra ya se convirtió en un punto de encuentro y orgullo para alumnos y vecinos, que cada día se encuentran con la imagen de la mascota que acompaña las jornadas escolares con su presencia.

Por Exequiel Bond