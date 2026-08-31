7PAGINAS

Lunes 31 de agosto de 2026
Facebook Instagram
Menú

Concordia: La Facultad de Ciencias de la Alimentación realizará sus XIX Jornadas de Puertas Abiertas a las Ciencias

La propuesta será el 3 de septiembre y está dirigida a estudiantes de los últimos años del nivel secundario. Habrá experiencias prácticas, charlas y recorridos por laboratorios y la Planta Piloto.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La Facultad de Ciencias de la Alimentación (FCAL) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizará las XIX Jornadas de Puertas Abiertas a las Ciencias, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias.

Según se informó a 7Paginas, la actividad se desarrollará el próximo 3 de septiembre en las instalaciones de la Facultad y tendrá como principal objetivo acercar a los jóvenes al mundo universitario mediante experiencias prácticas, charlas, actividades vinculadas con la ciencia y recorridos por diferentes espacios de la institución.

Durante la jornada, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer de cerca laboratorios, la Planta Piloto y otros sectores de la FCAL, además de participar en propuestas relacionadas con la ciencia, la tecnología, los alimentos y la innovación.

Una jornada con ciencia, tecnología e innovación

Entre las actividades previstas se encuentran experiencias como “Jugando con Arduino”, “Manos a la masa: el desafío libre de gluten”, “¿Sabemos lo que comemos?” y “ADN en alimentos”.

También habrá propuestas vinculadas con Mecatrónica, elaboración de mermelada, cerveza, pizzas y pan, además de la charla “IA y Soberanía Cognitiva”.

El programa se completará con recorridos por los laboratorios y la Planta Piloto, permitiendo que los estudiantes conozcan los espacios donde se desarrollan actividades de enseñanza, investigación y experimentación.

Desde la Facultad destacaron que las Jornadas de Puertas Abiertas constituyen una oportunidad para que los jóvenes puedan acercarse a la vida universitaria, descubrir diferentes áreas de conocimiento y conocer las posibilidades de formación que ofrece la institución.

La iniciativa busca, además, despertar vocaciones científicas y tecnológicas y generar un contacto directo entre los estudiantes secundarios y la comunidad universitaria.

Para conocer más detalles sobre las XIX Jornadas de Puertas Abiertas a las Ciencias, se puede consultar la información publicada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación.

http://Más info en: https://www.fcal.uner.edu.ar/la-fcal-recibe-a-estudiantes-secundarios-en-una-nueva-jornada-de-puertas-abiertas/