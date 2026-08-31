Concordia: La Facultad de Ciencias de la Alimentación realizará sus XIX Jornadas de Puertas Abiertas a las Ciencias

La Facultad de Ciencias de la Alimentación (FCAL) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizará las XIX Jornadas de Puertas Abiertas a las Ciencias, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias.

Según se informó a 7Paginas, la actividad se desarrollará el próximo 3 de septiembre en las instalaciones de la Facultad y tendrá como principal objetivo acercar a los jóvenes al mundo universitario mediante experiencias prácticas, charlas, actividades vinculadas con la ciencia y recorridos por diferentes espacios de la institución.

Durante la jornada, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer de cerca laboratorios, la Planta Piloto y otros sectores de la FCAL, además de participar en propuestas relacionadas con la ciencia, la tecnología, los alimentos y la innovación.

Una jornada con ciencia, tecnología e innovación

Entre las actividades previstas se encuentran experiencias como “Jugando con Arduino”, “Manos a la masa: el desafío libre de gluten”, “¿Sabemos lo que comemos?” y “ADN en alimentos”.

También habrá propuestas vinculadas con Mecatrónica, elaboración de mermelada, cerveza, pizzas y pan, además de la charla “IA y Soberanía Cognitiva”.

El programa se completará con recorridos por los laboratorios y la Planta Piloto, permitiendo que los estudiantes conozcan los espacios donde se desarrollan actividades de enseñanza, investigación y experimentación.

Desde la Facultad destacaron que las Jornadas de Puertas Abiertas constituyen una oportunidad para que los jóvenes puedan acercarse a la vida universitaria, descubrir diferentes áreas de conocimiento y conocer las posibilidades de formación que ofrece la institución.

La iniciativa busca, además, despertar vocaciones científicas y tecnológicas y generar un contacto directo entre los estudiantes secundarios y la comunidad universitaria.

Para conocer más detalles sobre las XIX Jornadas de Puertas Abiertas a las Ciencias, se puede consultar la información publicada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación.

http://Más info en: https://www.fcal.uner.edu.ar/la-fcal-recibe-a-estudiantes-secundarios-en-una-nueva-jornada-de-puertas-abiertas/