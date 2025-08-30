Concordia: La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas entrerrianos

La agenda es la siguiente:

La Hora de las Ciudades (en conjunto con los Municipios que participan):

Jueves 4/9 a las 17 H con artistas de Bovril.

Viernes 5/9 a las 17 H con artistas de Gualeguay.

Sábado 6/9 a las 17 H con artistas de Federación.

Conduce: Roberto Romani.

Programa Doble:

Jueves 4/9 a las 20 H con Narración oral de Víctor Villarraza y Teatro, con la obra El corazón del actor, del elenco Teatro Del Bardo.

Fogón Entrerriano:

Viernes 5/9 a las 20 H con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

CUAC!:

Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir. Sábado 6/9 a las 20 H. Participan: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia; Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Sobre la Feria Provincial del Libro

Es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad local. Participarán: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales y espectáculos.

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).