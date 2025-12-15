Concordia: La Fiesta del Infanto llega a su momento culminante

La actividad debía comenzar el jueves, pero la intensa lluvia obligó a suspender las finales por 24 horas. Finalmente, el viernes, con un clima ideal, se puso en marcha la seguidilla de partidos decisivos.

Viernes de emociones y primeros campeones

La acción comenzó con la final de la Sub 13 Proyección, donde Athletic Club se consagró campeón tras vencer 3 a 1 a San Lorenzo. Matías Schaffer, en dos oportunidades, y Maximiliano Morillo marcaron para el vencedor, mientras que Isaías Garay descontó para el “ciclón”.

Luego, en la Sub 15 Liga, El Olimpo se quedó con el tercer puesto al golear 4 a 0 a Unión, con goles de Emir Said (2), Santino Paris y Jonathan Ojeda.

El cierre del viernes fue vibrante con la final de la Sub 15. San Lorenzo y Comunicaciones protagonizaron un duelo parejo que se definió en el final del tiempo reglamentario con un exquisito tiro libre de Bautista Dri, que le dio el título al “ciclón”. Comunicaciones fue un digno subcampeón.

Sábado a puro suspenso

El sábado por la mañana se definió la categoría 2013. En el partido por el tercer puesto, San Lorenzo y El Olimpo empataron 0 a 0, y en los penales el conjunto de Villa Adela se impuso 4 a 3. En la final, Comunicaciones y Real Concordia también igualaron sin goles, y desde los doce pasos el “canario” ganó 3 a 2, con la particularidad de que Ciro Leiva, jugador de campo, atajó dos penales tras la lesión de los arqueros.

Por la tarde, Libertad se consagró campeón de la Sub 15 Proyección al vencer 1 a 0 a Comunicaciones con gol de Iñaki Domínguez. En la Sub 13, Athletic obtuvo el tercer puesto tras derrotar 2 a 0 a Defensores de Nebel, mientras que en la final de la Sub 13 Liga, Real Concordia se coronó campeón al vencer por penales a San Lorenzo, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Domingo de definiciones y festejos

La jornada del domingo comenzó con la categoría 2018. El Olimpo se quedó con el tercer puesto tras vencer por penales a Athletic, mientras que Comunicaciones se consagró campeón al derrotar 3 a 2 a Defensores de Nebel.

Por la tarde se definió la categoría 2016. Victoria obtuvo el tercer puesto al vencer 1 a 0 a San Lorenzo, y en la final El Olimpo se quedó con el título tras vencer 2 a 1 a Libertad en un partido cargado de emociones.

El cierre del fin de semana llegó con la definición de la categoría 2014. Salto Grande logró el tercer puesto al vencer 1 a 0 a Defensores de Nebel, y en la final Libertad se consagró campeón al imponerse por penales ante El Olimpo, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

El cierre de la temporada

Este lunes 15 de diciembre, la Fiesta del Infanto Juvenil llegará a su fin con las últimas definiciones:

Categoría 2017 – 18.30 horas

Final: San Lorenzo vs Victoria

Tercer y cuarto puesto: Santa María vs Olimpo (rojo)

Categoría 2015 – 20.00 horas

Final: Victoria vs Olimpo (rojo)

Tercer y cuarto puesto: Defensores de Nebel vs Real Concordia