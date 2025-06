Concordia: La intervención de defensa del consumidor municipal permitió resolver el 94% de los casos presentados

Esto se logró a partir de conciliaciones satisfactorias con los proveedores de bienes y servicios.

El mayor porcentaje de reclamos ingresados corresponden a entidades bancarias, empresas de telefonía móvil, de venta de electrodomésticos y de financiación.

El monto total de reclamos ingresados, en términos generales, fue de más de 60 millones de pesos.

REQUISITOS PARA REALIZAR UN RECLAMO

Para realizar un reclamo, se sugiere presentarse en la oficina de Defensa del Consumidor, ubicada en Avellaneda 26, de lunes a viernes de 8 a 12hs, con fotocopias de toda la documentación relacionada al reclamo (facturas o tickets de compra, certificado de garantía, contrato, presupuesto, orden de servicio, etc.) y del DNI del reclamante.

Concurrir con una nota donde se describa en detalle la problemática, con una redacción clara y cronológica de los hechos, datos de él/los reclamado/s, pruebas y petición detallada.

En el caso de cumplir con todos los requisitos formales, se toma el reclamo y se genera un número de expediente, el cual comienza a tomar curso para su resolución.

El tiempo de demora en la respuesta, va a depender de la complejidad del reclamo. En caso de que el mismo haya resultado favorable, se le informa al vecino a través de un mensaje de Whatsapp o llamado telefónico, para la finalización y cierre del caso.

En caso de que haya una respuesta negativa de parte del proveedor, se deberá solicitar una audiencia de conciliación, asistida por un profesional de la abogacía de esta oficina, convocando ambas partes y para que se pueda avanzar con la problemática.

Cuando un proveedor se niega a cumplir con sus obligaciones o no muestra disposición para resolver un reclamo, el usuario o consumidor tiene dos opciones:

Solicitar un proceso administrativo: Este trámite busca la imposición de una multa al proveedor, cuyo importe será destinado a la educación del consumidor.

Acudir a la Justicia: Presentar una demanda para que un juez ordene al proveedor cumplir con la prestación debida y/o pagar los daños que el consumidor haya podido sufrir.

INGRESO DE RECLAMOS DE FORMA VIRTUAL

Esta modalidad se encuentras disponible las 24 horas y se puede realizar a través de la Ventanilla Única Federal desde: www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor/formulario

EJEMPLOS DE RECLAMOS

A continuación la Dirección de Defensa del Consumidor comparte algunos ejemplos de los reclamos que se pueden realizar: Venta de productos defectuosos; no se reconocen la garantía posventa; no se cumple en tiempo y forma con el servicio contratado, víctima de maltrato, publicidad engañosa, prácticas abusivas, débitos o descuentos no autorizados; falta de información a la hora de contratar, publicidad engañosa, intereses abusivos, entre otros.

También existe una resolución especial para consumidores hipervulnerables, significa que si se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad al momento de contratar bienes o servicios, debido a la edad, discapacidad, nivel socioeconómico, falta de educación digital o financiera, entre otros factores, cuentan, entre otras medidas específicas, con: protección especial, facilidades en los reclamos, vía rápida para reclamos relacionados a la salud y medicina prepaga.