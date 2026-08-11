Concordia: La Libertad Avanza no logró ordenar su interna y volverá a elegir autoridades el 19 de septiembre

La interna de La Libertad Avanza (LLA) en Concordia no logró resolverse mediante el consenso y finalmente habrá nuevas elecciones para definir las autoridades partidarias de la ciudad. El acto electoral complementario fue convocado para el próximo sábado 19 de septiembre.

La disputa se arrastra desde enero de 2025, cuando una elección interna terminó judicializada y posteriormente fue anulada, por lo que la Justicia ordenó repetir el proceso. Desde entonces, los dos sectores enfrentados mantuvieron extensas negociaciones con la intención de alcanzar un acuerdo y evitar una nueva confrontación electoral.

Sin embargo, después de 19 meses de conversaciones, las tratativas no llegaron a buen puerto. La conducción provincial decidió cerrar esa instancia y avanzar con la convocatoria a elecciones.

Dos listas volverán a enfrentarse

En la nueva elección deberán medirse nuevamente los dos espacios que protagonizaron la interna anterior.

Por un lado estará la Lista 2 A, encabezada por Ignacio Cabrera, sector que responde al presidente provincial de La Libertad Avanza, el diputado Roque Fleitas.

Enfrente estará la Lista 2 B, que tiene como referente a Eduardo Beswick y mantiene mayor cercanía política con el diputado nacional Beltrán Benedit, quien mantiene diferencias con la conducción de Fleitas.

Ambos dirigentes volverán a disputar la presidencia del espacio libertario en Concordia.

La falta de autoridades partidarias formalmente constituidas durante este período comenzó a generar preocupación dentro de la estructura provincial, especialmente ante el avance del calendario político hacia 2027.

“No podemos llegar a la campaña sin autoridades de Concordia. Era poco serio”, expresó una fuente partidaria citada en el informe que dio cuenta de la situación.

Una interna que también impacta en la estructura provincial

La disputa de Concordia tiene una importancia particular para la estructura libertaria entrerriana, debido a que se trata de la segunda ciudad más importante de la provincia y cuenta con un padrón superior a los 150.000 electores.

Una eventual victoria de Cabrera representaría un respaldo para la conducción provincial encabezada por Fleitas. En cambio, un triunfo de Beswick implicaría para el titular partidario el desafío de integrar a una conducción local con referentes vinculados a Benedit, uno de sus principales adversarios internos.

Durante estos meses, incluso dirigentes nacionales del espacio intervinieron para intentar encauzar la disputa y evitar que la interna continuara profundizándose.

El padrón, otro punto de conflicto

Uno de los principales interrogantes que todavía debe resolverse está relacionado con el padrón electoral que se utilizará.

De acuerdo con la resolución judicial mencionada en el informe, la elección complementaria debería realizarse utilizando el mismo padrón de afiliados correspondiente a enero de 2025.

Sin embargo, desde el sector de la Lista 2 B plantean que durante estos 19 meses se incorporaron nuevos afiliados y consideran que esa militancia también debería tener derecho a participar de la elección.

Ante esta situación, el partido solicitará al juez Leandro Ríos que precise cuál será el padrón válido para los comicios de septiembre, con el objetivo de evitar que el nuevo proceso electoral vuelva a terminar judicializado.

El cronograma hacia el 19 de septiembre

La convocatoria a las elecciones complementarias fue formalizada este lunes 10 de agosto, junto con su remisión a la Asamblea Provincial.

El cronograma establece que la Junta Electoral deberá ser designada próximamente y que la convocatoria deberá publicarse hasta el 4 de septiembre.

La verificación de las listas preexistentes está prevista hasta el 9 de septiembre, mientras que los corrimientos y adecuaciones deberán realizarse hasta el 11.

El 12 de septiembre se concretará la conformación definitiva de las listas y la exhibición del padrón electoral. Entre el 12 y el 18 se desarrollarán las tareas de organización del acto electoral.

Finalmente, el 19 de septiembre se realizará la elección complementaria, seguida del escrutinio y, posteriormente, la proclamación de las nuevas autoridades de La Libertad Avanza en Concordia.

Así, después de más de un año y medio de conflicto, negociaciones y una elección anulada, el libertarismo concordiense volverá a las urnas para definir quién conducirá formalmente el partido en la ciudad.

Con informacion de Letra P