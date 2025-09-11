Concordia: la madre de Jesica Bravo aseguró que el asesinato fue premeditado

En medio de la protesta, la mamá de la víctima, Mónica Sampietro, y su hermana Sheila Bravo fueron recibidas por el fiscal Martín Núñez, quien les informó que los detenidos fueron imputados por homicidio y que la menor de 14 años sindicada como autora material del crimen fue trasladada a otra ciudad por disposición judicial.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, la madre de Jesica expresó: “No me voy tranquila, pero al menos me voy con la seguridad de que todos los que aparecen en el video están acusados por homicidio. Todos son responsables y culpables porque se ve claramente que había cuchillos, fierros y botellas”.

Según reveló, seis personas permanecen detenidas, aunque habrían participado al menos once. La adolescente señalada como autora del ataque fue derivada fuera de Concordia, lo que generó cierto alivio en la familia.

“Esto estaba premeditado”

Con gran dolor, Mónica afirmó que el asesinato de su hija no fue un hecho espontáneo, sino que había sido planificado con antelación: “Esta asesina menor iba a la escuela y hablaba de cómo iba a ser. Su tio El Gringo Priete, uno de los imputados, la incentivaba y decía que ella podía matar porque no lo pagaba. Todo estaba premeditado”.

Por su parte, Sheila Bravo también sostuvo que continuarán reclamando justicia: “Todos son culpables y vamos a ir hasta lo último. Queremos que se haga justicia, no importa lo que diga el fiscal ni los abogados”.

Una herida que no cierra

Las familiares relataron además que la noche del crimen no pudieron pedir ayuda médica debido a que el enfrentamiento continuaba: “Mi hermana estaba tirada en el piso casi sin vida y no nos dejaban llamar a la ambulancia, seguían tirando piedras y rompiendo botellas en mi casa”, recordó Sheila con impotencia.

Mónica también reveló que, previo al asesinato, habían presentado cuatro denuncias por amenazas, una de ellas manifestando expresamente miedo por lo que pudiera ocurrir. “Eso no sirvió de nada. Tener miedo hoy no alcanza, porque hay gente que sale a matar sin piedad”, lamentó.

La jornada fue especialmente dolorosa, ya que coincidía con el cumpleaños de Jesica: “Hoy tendríamos que estar festejando. Ella siempre me pedía que la bendiga, y hoy no puedo hacerlo”, expresó entre lágrimas su madre.

La causa continúa bajo investigación, mientras la familia reclama que todos los responsables reciban la condena correspondiente.

Redacción de 7Paginas