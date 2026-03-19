Concordia: la maldita pobreza en su rostro más crudo, historias atravesadas por el hambre y la indiferencia

Un relevamiento realizado por un cronista de 7Paginas permitió reconstruir dos historias que exponen, con crudeza, la lucha diaria por sobrevivir en medio de la necesidad.

La primera tiene como protagonistas a tres hermanos jóvenes que viven en situación de calle en inmediaciones de la terminal de ómnibus. Ramón, el único que accedió a dialogar, contó que quedaron desamparados tras la muerte de su madre y la detención de su padre. “Nosotros antes teníamos una casa en Villa Busti, pero ahora quedamos en la calle y comemos de lo que la gente deja en los contenedores”, relató.

La escena es impactante: uno de los hermanos duerme en plena vereda de avenida Gerardo Yoya, a la vista de cientos de personas que transitan diariamente por el lugar. La indiferencia, según describió el cronista, parece haberse naturalizado frente a la indigencia.

Ramón también mencionó que uno de sus hermanos padece problemas de salud mental y que, pese a haber recibido medicación, no logra sostener el tratamiento. A esto se suma el consumo de estupefacientes, otro factor que agrava la compleja situación.

La segunda historia se desarrolla también alrededor de un contenedor, esta vez en avenida San Lorenzo. Allí, cuatro personas revuelven la basura en busca de restos de comida. Entre ellas, Ale y Matías, dos amigos unidos por la misma necesidad.

Ambos recorren a diario distintos puntos de la ciudad buscando algo para comer. Además, intentan subsistir con un pequeño emprendimiento: la recolección y venta de lombrices para pesca. Sin embargo, la falta de compradores muchas veces los deja sin ingresos.

“Hoy fue un mal día, no encontramos nada para comer”, contó Ale. Y agregó un testimonio que refleja la solidaridad en medio de la adversidad: “A veces uno encuentra algo y se lo da al otro que tiene más hambre”.

Matías, por su parte, explicó que tiene cinco hijos y que, aunque al mediodía logran alimentarse en la escuela, por las noches la situación es crítica. “Hoy encontré unas masitas, las voy a llevar a casa. Yo me aguanto el hambre, pero las criaturas no”, expresó.

Ambos coincidieron en señalar que, además de la falta de oportunidades, enfrentan situaciones de discriminación y el constante desplazamiento por parte de las fuerzas de seguridad. También mencionaron que, en ocasiones, consiguen changas en la cosecha de citrus, aunque de manera irregular.

Las historias recogidas por 7Paginas no son casos aislados, sino parte de una problemática estructural que interpela a toda la sociedad. Detrás de cada contenedor hay personas, familias y niños que dependen de lo que otros descartan para poder subsistir.

El interrogante que queda planteado es tan simple como inquietante: ¿cuántas historias como estas permanecen invisibles en la ciudad?

Redacción de 7Paginas