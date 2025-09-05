Concordia: la Policía Federal cerró dos puntos de venta de drogas y detuvo a una mujer

La investigación fue realizada por la División Antidrogas Concordia, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, con coordinación del Departamento Federal de Investigaciones y en el marco de las tareas preventivas dispuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Investigación y allanamientos

Tras trabajos de inteligencia criminal, los efectivos detectaron dos domicilios que funcionaban como centros de distribución de drogas en el barrio Universitario, una zona considerada de difícil acceso por la hostilidad hacia la presencia policial y ubicada en cercanías de instituciones educativas como la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Escuela N°53 General San Martín.

Las pruebas reunidas incluyeron registros fotográficos y fílmicos que confirmaron la venta al menudeo. Con este material, el Juzgado de Garantías N°2 de Concordia, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián, autorizó los allanamientos.

Secuestros y detención

Durante el operativo se procedió a la detención de la sospechosa y al secuestro de aproximadamente 124 gramos de cocaína fraccionada y lista para su comercialización, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Intervino en la causa la Unidad Fiscal de Concordia, bajo la dirección del Dr. Fabio Zabaleta, quien dispuso la detención formal de la mujer y el secuestro de los elementos hallados.

Lucha contra el narcotráfico

Desde la fuerza federal destacaron a 7Paginas, que este nuevo golpe al narcotráfico reafirma el compromiso en la lucha contra el crimen organizado, incluso en contextos territoriales complejos, fortaleciendo así las políticas públicas de seguridad en defensa de la comunidad.