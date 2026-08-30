Concordia: la Policía recuperó un televisor valuado en 8.700 dólares tras una denuncia radicada en Mendoza

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Concordia logró recuperar un televisor de alta gama valuado en 8.700 dólares, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

La intervención policial se originó a raíz de la denuncia presentada por un comerciante mendocino, quien informó que el pasado 24 de agosto había enviado hacia Concordia, mediante una empresa de transporte, un televisor Samsung Neo QLED de 100 pulgadas que no habría sido abonado.

A partir de las primeras averiguaciones realizadas en la sucursal local de la empresa transportista, los investigadores pudieron establecer que el equipo había sido retirado el 27 de agosto.

En el marco de las diligencias, los policías entrevistaron al fletero que había realizado el traslado inicial. El hombre manifestó que, posteriormente, había entregado el televisor a otra persona.

Con el avance de la investigación y el análisis de cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar el vehículo utilizado por esta segunda persona: una Peugeot Boxer de color blanco.

Los investigadores se dirigieron entonces hasta un domicilio relacionado con el conductor, aunque al llegar no encontraron moradores.

Ante esta situación, se diagramó un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en el ingreso a Calabacilla, donde trabajó personal policial en conjunto con efectivos de esa dependencia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15:30, cuando los uniformados lograron interceptar la Peugeot Boxer.

Al ser entrevistado por los investigadores, el conductor manifestó que el televisor se encontraba en su domicilio.

Posteriormente, realizó la entrega voluntaria del equipo, por lo que los efectivos procedieron a su formal secuestro para incorporarlo a las actuaciones judiciales.

El costoso aparato, un Samsung Neo QLED de 100 pulgadas, fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia.

Tras el procedimiento, se puso en conocimiento de lo actuado al fiscal interviniente, Dr. José Arias, quien dispuso el traslado del hombre involucrado para su correcta identificación.

Mientras tanto, la Policía continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la operación y establecer las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

El caso se inició en Mendoza y tuvo su derivación en Concordia, donde el trabajo investigativo permitió reconstruir parte del recorrido del equipo y finalmente recuperar el televisor de alta gama.

Redaccion de 7Paginas