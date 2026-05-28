Concordia: la policía rescató a ocho perros que sufrían maltrato animal

En el marco de una investigación penal por infracción a la Ley de Maltrato Animal, personal policial de la Comisaría Décima ejecutó un exitoso operativo que permitió rescatar a ocho perros que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de allanamiento y registro domiciliario emitida por el Juzgado de Garantías local, tras recolectar diferentes elementos probatorios que daban cuenta de la situación de desprotección que padecían los caninos.

Un ambiente no apto para la vida

El operativo policial tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la Avenida Chajarí al 2000, en la zona de influencia del Parque San Carlos. Al ingresar al predio, los efectivos —junto con la intervención obligatoria del médico veterinario de la policía— constataron el panorama denunciado por los vecinos.

De acuerdo con el acta oficial del procedimiento, al que tuvo acceso 7Paginas, los ocho perros presentaban deficientes condiciones de salud y habitabilidad, permaneciendo en un ambiente totalmente insalubre, hacinado y no apto para la permanencia de animales domésticos. Ante la evidencia clínica del maltrato y el riesgo sanitario, se dispuso el secuestro inmediato de la totalidad de los canes.

Custodia y recuperación en manos de «Salvando Huellitas»

Una vez finalizadas las actuaciones de rigor en el lugar, los animales fueron trasladados de urgencia para recibir las primeras curaciones y asistencia alimentaria.

Por disposición de la magistratura interviniente, los ocho perros fueron entregados formalmente en custodia a las representantes de la entidad protectora local “Salvando Huellitas”. Desde la organización civil asumieron la responsabilidad legal de brindarles el resguardo, la atención veterinaria correspondiente y el proceso de rehabilitación necesario con el objetivo de que, en un futuro, puedan ser incorporados a un esquema de adopción responsable.