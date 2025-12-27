Concordia: la Policía secuestró elementos robados y dio inicio a una causa por maltrato animal

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en inmediaciones de calles Dr. Solari y Los Mirlos, y en la zona de calle 53 Oeste y Nogueira. Como resultado de los operativos, los efectivos lograron resultados positivos, procediendo al secuestro de varios objetos denunciados como robados.

Entre los elementos recuperados se encuentran un televisor Smart TV de 32 pulgadas marca Motorola, una garrafa de color violeta y una cobija de conejo de dos plazas de color negro. Asimismo, durante el procedimiento se incautó una réplica de arma de fuego de plástico y se realizó la correcta identificación de un hombre de 30 años de edad, quedando supeditado a la causa.

De manera paralela, durante uno de los allanamientos, el personal policial constató una situación de presunto maltrato animal. En una de las viviendas se halló un can de pelaje blanco en evidente estado de desnutrición, con signos de abandono y junto a siete crías, lo que motivó el inicio de actuaciones por infracción a la normativa vigente.

Ante esta situación, según lo informado a 7Paginas, se dio intervención al veterinario policial, doctor Yrigoyen, quien se hizo presente en el lugar. Tras la evaluación correspondiente, se procedió al secuestro y resguardo del animal y de sus crías, quedando a disposición de las autoridades competentes para su cuidado y protección.