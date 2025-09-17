7PAGINAS

Miércoles 17 de septiembre de 2025
Concordia: la Secretaría de Salud realizó testeos rápidos en el Refugio Municipal

Este martes, la Secretaría de Salud de Concordia llevó adelante un nuevo operativo sanitario en el Refugio Municipal destinado a personas en situación de calle. En esta ocasión, el área de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) efectuó más de 20 testeos rápidos a quienes ingresaron al lugar para pasar la noche.
Los controles estuvieron a cargo del bioquímico Julio Quintana y del técnico en laboratorio Kevin Percara, bajo la coordinación del área de ITS, cuya responsable es la técnica Tatiana Moreira.

“Es muy importante que se puedan realizar estos testeos, por eso desde la Secretaría de Salud desarrollamos este tipo de políticas públicas, más aún con personas que atraviesan una situación difícil en sus vidas”, destacó Moreira. Al mismo tiempo, subrayó que los procedimientos se desarrollan en total confidencialidad y con las precauciones necesarias, resguardando la identidad de las personas.

Cabe recordar que días atrás, en este mismo espacio, se llevó adelante una jornada de vacunación que contó con una amplia participación de quienes asisten al refugio.