Concordia: La subsecretaría de educación y cultura invita al segundo encuentro del ciclo “Claves para escuchar”

Luego de una primera jornada con amplia participación, este nuevo encuentro abordará la temática “Rock y Pop: evolución histórica, estructuras y letras significativas”, proponiendo un recorrido por uno de los géneros más influyentes de la cultura contemporánea. A través de una mirada integral, se explorarán sus transformaciones a lo largo del tiempo, sus principales características musicales y el impacto de sus letras en distintos contextos sociales y culturales.

El ciclo, impulsado por el Licenciado y Profesor Esteban Taubas, está orientado a todo público y tiene como objetivo brindar herramientas para una escucha más consciente y crítica, promoviendo el análisis y la comprensión de diversos géneros musicales. La propuesta combina exposiciones teóricas, escuchas guiadas, actividades prácticas e instancias de intercambio grupal, generando una experiencia participativa y enriquecedora.

El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril a las 9:00 horas en la Sala de las Artes “Malviccino”, ubicada en Urquiza 638. La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1vSzNfHoSWkYdE0MbrkpY2jvlyzDseTFMKX0c0k-JIZ4/edit?chromeless=1

Desde la Subsecretaría destacaron la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas abiertas a la comunidad, que permiten acercar el conocimiento musical desde una perspectiva accesible, fomentando la participación y el encuentro cultural.

De esta manera, la Municipalidad de Concordia continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven el acceso a la educación y la cultura como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad.