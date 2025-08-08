Concordia: Lanzan cruzada solidaria para reabrir el comedor comunitario de la Gruta de Lourdes

El servicio debió suspenderse luego de que finalizara el convenio con un programa nacional que financiaba su funcionamiento. “La decisión no fue tomada por nosotros, sino que responde a la finalización del convenio vigente. Estamos a la espera de firmar el próximo para poder continuar como siempre. Esperamos que pronto podamos llegar a una resolución”, explicó Arévalo a 7Paginas.

Ante la emergencia, un grupo de voluntarios lanzó una campaña solidaria para recaudar alimentos y fondos, con el objetivo de “volver a parar la olla” y asistir a las numerosas familias que dependen del comedor.

El mensaje difundido por la parroquia apela a la solidaridad de la comunidad, “Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber” (Mateo 25,35). El Comedor Comunitario de la Gruta de Lourdes necesita tu ayuda para seguir brindando un plato de comida a quienes más lo necesitan.

Las donaciones de alimentos pueden acercarse a la Secretaría parroquial, de lunes a sábado, de 16 a 20 horas. También se reciben aportes económicos a través del alias SUMA.CUARTO.CACAO.

Mientras tanto, el comedor que funciona los días sábados seguirá en actividad, a la espera de que se restablezca el servicio diario. El padre Arévalo pidió además el acompañamiento espiritual: “Quiero que nos acompañen con su oración para que Dios, con su amor y su providencia, nos siga sosteniendo”.

La campaña ya comenzó a recibir aportes, confirmando que, una vez más, la solidaridad es el motor que une a Concordia en tiempos difíciles.