Concordia: lanzan curso de armado de muebles en melamina

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, anunció la apertura de inscripciones para el nuevo Curso de Armado de Muebles con Tableros de Melamina. Esta propuesta, que se desarrolla bajo el ala del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, tiene como meta principal fortalecer la formación laboral y abrir puertas a nuevas oportunidades económicas para los vecinos de la ciudad.

Detalles de la capacitación

El curso se llevará a cabo los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril, en el horario de 08:00 a 13:00. La sede elegida es el Galpón del CEDEFI, ubicado estratégicamente sobre Avenida Rucci, justo frente a la planta industrial EGGER.

Un punto destacado de esta iniciativa es la articulación estratégica entre el municipio y la empresa EGGER, demostrando la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar los oficios locales.

Cupos limitados y salida laboral

El secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, resaltó el impacto de estas políticas en la economía familiar:

“Este tipo de cursos permiten que más concordienses accedan a conocimientos concretos que se traducen rápidamente en oportunidades de trabajo. Apostamos al desarrollo productivo acompañando el crecimiento con más empleo”.

Es importante señalar que la capacitación es arancelada y cuenta con cupos limitados a 25 personas, con el fin de garantizar un aprendizaje personalizado y de calidad.

Inscripciones e información

Debido a la alta demanda proyectada en este rubro, se recomienda a los interesados realizar la inscripción con antelación.

Enlace de inscripción

Consultas y más información: Por correo electrónico a cedefi.info@gmail.com

Con este tipo de acciones, el municipio continúa consolidando la formación técnica como un eje central para el desarrollo económico de Concordia, brindando soluciones prácticas a las necesidades actuales del mercado laboral.