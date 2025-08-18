Concordia lanzó un programa para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes

El lanzamiento se realizó en la mañana de este martes en el Cine Odeón, con la participación de autoridades municipales, provinciales, docentes y estudiantes. La propuesta incluye diversas actividades que se extenderán hasta el próximo viernes.

El intendente Francisco Azcué resaltó la importancia de trabajar de forma articulada entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones sociales:

“La educación es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos. No solo desde lo formal, que es competencia provincial, sino también desde lo no formal, con programas que busquen generar herramientas reales para el desarrollo, alejándonos de la lógica asistencialista que tanto daño ha hecho”.

Asimismo, Azcué destacó la necesidad de poner el problema del consumo de alcohol sobre la mesa, convocando a todos los sectores para encontrar soluciones. “A los jóvenes les digo que son lo más importante que tenemos: el presente y el futuro de Concordia. Este compromiso lo asumimos con seriedad”, expresó.

El secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, señaló que la propuesta “es disruptiva y no convencional, con impacto probado en otras comunidades”, y subrayó el valor preventivo de la iniciativa:

“El tema es preocupante, pero lo estamos enfrentando. Este proyecto apuesta a la prevención antes de que las consecuencias nos obliguen a actuar”.

Por su parte, el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari, remarcó que el consumo de alcohol en adolescentes es una de las principales problemáticas en el país y una de las mayores causas de muertes prematuras:

“La Fundación Crear Vale la Pena plantea un enfoque transformador, usando el arte para la concientización, la educación y la participación activa de los jóvenes”.

El proyecto fue declarado de Interés por el Consejo General de Educación, la Dirección Departamental de Escuelas y el Concejo Deliberante de Concordia.

Del acto participaron el subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto, autoridades de Desarrollo Social y Deportes, las concejales Verónica del Boca y Silvina Ovelar, además de estudiantes secundarios y docentes.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas