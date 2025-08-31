Concordia: le robaron el auto y apareció incendiado

Cerca de las 02:30 horas, un vecino dejó su Renault 12 estacionado frente a su domicilio, con las llaves colocadas. Sin embargo, alrededor de las 14:30 horas, advirtió que el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

Tras la denuncia, personal policial inició un amplio operativo de búsqueda y tareas investigativas. Finalmente, a las 16:50 horas, el automóvil fue hallado en inmediaciones de Bulevar Yuquerí y Las Vías, totalmente incendiado.

El hecho fue comunicado de inmediato a la Fiscalía en turno, mientras que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

