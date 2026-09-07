Concordia llevó su propuesta turística a Montevideo y prepara una intensa agenda de promoción

Concordia continúa fortaleciendo su presencia en los principales espacios de promoción turística de la región. Durante este fin de semana, la ciudad participó de la tercera edición de Turismo 360, Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes, que se desarrolló en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

En el marco de la participación de la provincia de Entre Ríos, Concordia integró el espacio de promoción junto a Villa Elisa, Colón y Gualeguaychú, presentando ante el público uruguayo la diversidad de atractivos y propuestas que ofrece el territorio entrerriano.

Durante las dos jornadas de la feria, la delegación concordiense promocionó el destino mediante folletería y el contacto directo con los visitantes, brindando información sobre algunos de los principales atractivos de la Capital Nacional del Citrus.

Entre las propuestas difundidas se destacaron los complejos termales, el patrimonio histórico, el Castillo San Carlos, las bodegas y viñedos, además de las alternativas vinculadas a la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

El contacto directo con el público uruguayo también permitió conocer cuáles son las principales consultas e intereses de los potenciales visitantes, información que podrá resultar de utilidad para orientar futuras acciones promocionales y fortalecer la llegada de turistas desde el vecino país.

Sabores regionales en Montevideo

Como parte de la propuesta de promoción, Concordia también ofreció una degustación de sabores y productos representativos de la región.

Entre los productos presentados se encontraron los snacks Dos Hermanos; jugos de arándanos de Rincón de Vida y jugos de naranja de Sol y Fruta; alfajores de La Maga y Mamazzita; vinos regionales de Bodega Hermanos Siandra, Finca Fénix y Bodega 5 Generaciones.

La propuesta se completó con mermeladas de Cosas Ricas, nueces caramelizadas del vivero Santa María y cervezas Grün Bauch.

De esta manera, además de promocionar los atractivos turísticos, Concordia llevó a Montevideo parte de su producción regional y de la identidad gastronómica de la ciudad.

Continúa una intensa agenda de promoción

La agenda turística de Concordia continuará durante septiembre con la participación en importantes encuentros a nivel nacional y regional.

El próximo fin de semana, la ciudad estará presente en la 46ª Fiesta Nacional del Inmigrante, que se realizará en Oberá, Misiones.

Posteriormente, los días 19 y 20 de septiembre, Concordia participará del 1º Festival de la Empanada, que tendrá lugar en Termas del Daymán, Uruguay.

Finalmente, entre el 26 y el 29 de septiembre, el destino formará parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los principales espacios de promoción turística de Latinoamérica.

Desde la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) continúan impulsando la presencia de Concordia en diferentes espacios de promoción, con el objetivo de difundir sus atractivos, ampliar los mercados de llegada y generar nuevos vínculos que permitan seguir posicionando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos.

Redaccion de 7Paginas