Concordia llevó su propuesta turística al 65° Workshop de ACAV en Córdoba

Durante la jornada, Concordia —reconocida como la Capital Nacional del Citrus— presentó sus principales atractivos, productos y actividades con el objetivo de seguir consolidándose dentro del mercado turístico argentino y fortalecer el trabajo articulado con agencias de viajes, operadores y referentes del sector.

La delegación estuvo encabezada por la presidente del Ente Mixto Concordiense de Turismo, María Belén Schauvinhold, junto a la directora de Planificación Estratégica y Marketing de la Subsecretaría de Turismo, Camila Astorga, quienes participaron activamente en las distintas instancias del evento.

En ese marco, se concretó una reunión institucional con el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Valdomero, donde se abordaron estrategias para fortalecer los vínculos entre ambos destinos y avanzar en acciones conjuntas de promoción.

Asimismo, la comitiva mantuvo un encuentro con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, con quien dialogaron sobre la posibilidad de articular una agenda común orientada a potenciar la visibilidad turística y el posicionamiento de la región binacional de Salto Grande.

Además, se desarrollaron reuniones con diversas agencias de viajes y operadores turísticos, generando espacios de intercambio que apuntan a ampliar la llegada de visitantes a Concordia y consolidar nuevas oportunidades comerciales.

El 65° Workshop Turístico de ACAV reunió a más de 2.000 profesionales de la industria, entre representantes regionales y nacionales, autoridades y actores vinculados al turismo. El evento se consolidó, una vez más, como uno de los encuentros más relevantes del sector, promoviendo la capacitación, el intercambio y la generación de oportunidades para el desarrollo de la actividad turística.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas