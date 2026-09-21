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Lunes 21 de septiembre de 2026
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Concordia: Lo sorprendieron robando cables del tendido eléctrico con un cuchillo Tramontina

Un joven de 23 años fue detenido durante la noche de este domingo en Concordia, luego de ser sorprendido mientras sustraía cables del tendido eléctrico en inmediaciones de las calles Gualeguay y República Argentina Norte.
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Redacción 7Paginas

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El procedimiento se registró alrededor de las 23:45, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre que estaría robando cables.

Al arribar, los efectivos constataron que el sujeto se encontraba sobre un árbol, cortando un tramo de cable perteneciente al tendido eléctrico. Ante esta situación, los uniformados procedieron a hacerlo descender y lo demoraron.

Tras tomar intervención, el fiscal Dr. Mario Figueroa dispuso la aprehensión del joven por el delito de robo en flagrancia.

Durante el procedimiento, además, la Policía secuestró un cuchillo tipo Tramontina, con cabo de plástico color celeste, que habría sido utilizado para cortar el cable, y un fragmento del tendido eléctrico.

El joven quedó a disposición de la Justicia.

Redaccion de 7Paginas