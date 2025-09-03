Concordia: localizaron a los menores que efectuaron disparos contra una vivienda y detuvieron a tres personas vinculadas a la venta de drogas

Según se informó a 7Paginas, el hecho investigado ocurrió el lunes, cuando dos menores de 15 y 17 años, a bordo de un motovehículo, pasaron por la intersección de calle Lieberman y calle 55 y efectuaron tres disparos de arma de fuego contra una casa.

Allanamientos y resultados

Este martes por la tarde, personal de Comisaría Séptima dio cumplimiento a cinco órdenes de allanamiento simultáneas en viviendas de los barrios Fátima II, Los Pájaros y Capricornio.

Durante los procedimientos se secuestraron:

Una motocicleta de 110 cc utilizada en el hecho.

29 envoltorios de cocaína.

Dos teléfonos celulares.

Como resultado, quedaron aprehendidos dos hombres de 53 y 57 años y una mujer de 35 años, todos vinculados al delito de tenencia simple de estupefacientes.

Intervención de distintas áreas

La División Policía Científica realizó pruebas de dermotest a los dos menores involucrados, mientras que personal de la División Drogas Peligrosas también participó de los operativos, en el marco de un procedimiento que contó con la intervención de todas las áreas de la Jefatura Concordia.

Las investigaciones continúan para determinar las conexiones entre los disparos y la actividad de venta de drogas en la zona.