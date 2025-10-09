7PAGINAS

Miércoles 8 de octubre de 2025
Concordia: manifestantes atacaron al concejal Felipe Sastre en el ingreso al Centro de Convenciones

Un violento incidente se registró en la tarde de este miércoles en el Centro de Convenciones de Concordia, donde un grupo reducido de manifestantes identificados con sectores opositores agredió al concejal oficialista Felipe Sastre.
Redacción 7Paginas

El hecho ocurrió en la puerta lateral del predio, mientras se desarrollaba la conferencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger.

Según pudo saber 7Paginas, el ataque se produjo cuando Sastre intentaba ingresar al lugar en su vehículo, y al detener la marcha para descender, fue insultado y escupido, además de sufrir golpes en el automóvil, que quedó con marcas visibles de manos en los vidrios.

Visiblemente ofuscado por la situación, el edil habló brevemente con un cronista de este medio y expresó, “Fui víctima de violencia por parte de militantes antidemocráticos. Aquí quedan las evidencias de que su protesta no fue pacífica, porque al notar mi presencia me insultaron con agravios, me escupieron y le pegaron a mi auto”.

Fuentes del lugar señalaron que la rápida intervención de la Guardia Urbana —que abrió las puertas del Centro de Convenciones para permitir el ingreso del concejal— evitó que el hecho pasara a mayores.

