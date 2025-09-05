Concordia: Marcelo “Pampa” Rodríguez y Lucio Albirosa, protagonistas de lujo en la 1° Feria Provincial del Libro

El espectáculo se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a las 11 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, como parte de la última jornada de la feria. La entrada es libre y gratuita.

Música y poesía entrerriana

El proyecto fusiona el cancionero popular entrerriano con versos que recorren las barrancas, cuchillas, ríos, pájaros y costumbres de la región. Según adelantaron, será un despliegue artístico que pone en valor la identidad cultural profundamente entrerriana, donde la guitarra y la palabra se entrelazan para transmitir sentido de pertenencia y orgullo local.

“Poesía Litoral – Canto a Entre Ríos” busca hacer sentir que la poesía no solo se dice, sino que se vive como emblema y herencia del verde suelo entrerriano, en un diálogo entre música y literatura que promete emocionar al público.

Una feria con identidad propia

La Feria Provincial del Libro se desarrollará en Concordia del 4 al 6 de septiembre, con más de 60 stands editoriales, actividades especiales, talleres, disertaciones y programación para escuelas. El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.

La propuesta de Rodríguez y Albirosa será uno de los momentos más esperados del encuentro cultural, consolidando a esta primera edición de la feria como un espacio de encuentro entre autores, lectores y artistas.

📍 Lugar: Centro de Convenciones y Congresos Concordia, San Lorenzo Oeste 101

📅 Fecha: Sábado 6 de septiembre – 11:00 hs

🎟️ Entrada libre y gratuita