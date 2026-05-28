Concordia marcha hacia la sustentabilidad: el municipio lanzó el programa de Huertas Agroecológicas Integradas

Con el objetivo de fusionar la producción sustentable, la capacitación en oficios y la contención comunitaria, la Municipalidad de Concordia presentó formalmente el nuevo Programa de Huertas Agroecológicas Integradas para la Comunidad. Esta iniciativa unifica dos líneas de acción que anteriormente se ejecutaban por separado: el acompañamiento técnico a familias en situación de vulnerabilidad y la asistencia a vecinos interesados en el desarrollo de huertas familiares.

La presentación oficial se concretó durante una mesa de trabajo encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, junto al jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; el ingeniero agrónomo Gabriel Zubizarreta; y el coordinador de equipos territoriales, Martín Laffite, entre otros funcionarios y técnicos del área.

“Esta nueva propuesta busca transformar la huerta en una verdadera oportunidad de formación y trabajo. El objetivo es brindar herramientas técnicas que permitan a las personas capacitarse, generar oportunidades laborales y también impulsar emprendimientos propios vinculados a la producción agroecológica”, puntualizó Arístide durante el encuentro.

Fuerte despliegue territorial y seguimiento técnico

El programa ya cuenta con un importante despliegue en el territorio, alcanzando de manera simultánea a más de una decena de barrios de la ciudad. Equipos técnicos del municipio realizan un seguimiento continuo que abarca desde la preparación del suelo, la siembra y el mantenimiento, hasta la cosecha y la capacitación comunitaria en sectores como:

Nebel Sur y Pampa Soler.

Las Colinas, Agua Patito y San Francisco.

Barrio Arrocera y Los Pájaros.

El Silencio, Carretera de la Cruz, Llamaradas y 27 de Noviembre, entre otros puntos.

Para dar tranquilidad y transparencia a las familias participantes, el coordinador de los equipos territoriales de promotores, Martín Laffite, aclaró que todo el personal que realice las visitas domiciliarias y la asistencia personalizada estará debidamente identificado. Esto permitirá afianzar un modelo de trabajo cercano y directo con cada grupo familiar.

Insumos con compromiso y salida a la economía social

Un eje clave del programa es la distribución de semillas y plantines de temporada para favorecer la diversificación productiva y garantizar una alimentación saludable. No obstante, las autoridades precisaron que este beneficio estará sujeto a una contraprestación comunitaria y al compromiso explícito de mantener activos los espacios de cultivo, fomentando la responsabilidad compartida entre el Estado local y los vecinos.

Los primeros relevamientos en los barrios ya muestran resultados sumamente favorables: numerosas familias no solo cubren sus necesidades de autoconsumo, sino que han comenzado a volcar sus excedentes a la comercialización local, dando origen a nuevas experiencias de economía social y esquemas de intercambio vecinal.

Producción con conciencia ambiental hacia el Bicentenario

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo remarcaron que el proyecto incorpora una fuerte impronta de educación ambiental, orientada al cuidado de los recursos naturales y al consumo responsable.

La implementación de este esquema se encuadra dentro de los lineamientos del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, la estrategia global que lleva adelante el Ejecutivo municipal para dinamizar la economía local, potenciar las capacidades individuales y acompañar de manera sostenida el crecimiento de los sectores productivos de Concordia.