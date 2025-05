Concordia marchó en defensa de la Ley Nacional de Teatro: “A los gobernantes no les interesa la cultura, por eso rompen todo”, dijo Fabián Nardini

La movilización se inició en la Plaza 25 de Mayo y recorrió la peatonal del centro de la ciudad. Durante la jornada, el reconocido actor local Fabián Nardini dialogó con 7Paginas y expresó su repudio a las políticas que amenazan con desfinanciar al sector cultural.

“Creímos necesario visibilizarnos como comunidad artística. Este recorte ya lo sufrimos el año pasado cuando se cerró la Escuela Municipal de Teatro. Ahora se pone en riesgo el trabajo del Instituto Nacional del Teatro, que siempre nos apoyó con financiamiento complementario. Todo esto se hace por decreto, sin diálogo, y baja en línea con el Gobernador y el Intendente”, señaló Nardini.

El actor aclaró que «la cultura no peligra en sí misma, porque siempre va a encontrar caminos para manifestarse, pero sí peligra su desarrollo, su financiación, su federalismo y su democratización, que son derechos conquistados por ley».

Un ataque a la cultura democrática y federal

El Decreto publicado el pasado 22 de mayo en el Boletín Oficial reconfigura el funcionamiento del INT, violando la Ley 24.800, vigente desde 1998, que garantiza su autonomía, federalismo y financiamiento a través de recursos provenientes del ENACOM y Loterías, sin afectar el presupuesto general del Estado.

Este Instituto representa a más de 47.000 trabajadores culturales en todo el país. De eliminarse su apoyo, se estima que más de 9.500 puestos de trabajo estarían en riesgo directo. Tiene presencia en las 23 provincias y en CABA, con sus representantes elegidos por concurso público.

En los últimos 4 años, el INT otorgó más de 10.500 aportes, apoyó más de 700 salas teatrales, promovió 300 festivales y llevó más de 1.000 funciones a escuelas, plazas y barrios en más de 240 localidades alejadas de los centros urbanos.

“La gente rota rompe”

Consultado sobre el trasfondo ideológico de estas decisiones, Nardini fue tajante, “Todo es ideológico, también el arte. Pero lo que duele es que quienes nos gobiernan no creen en la cultura, no les interesa, y como no les interesa, la destruyen. La gente rota rompe, y lamentablemente hoy nos gobierna gente rota”.

La medida del Ejecutivo Nacional contradice abiertamente la Constitución, la legislación vigente y el espíritu participativo con el que se construyó el INT durante décadas de lucha del sector teatral argentino.