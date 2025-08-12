Concordia: más de 10 mil consultas nocturnas en los Centros de Salud municipales

El secretario de Salud, Diego Sauré, evaluó como “muy positiva” la experiencia, destacando que “la mayoría de las consultas se resolvieron en el territorio”, lo que descomprime la demanda hospitalaria y fortalece la atención primaria. Actualmente funcionan las 24 horas los centros de Los Pájaros, Villa Adela y Nébel, y se proyecta sumar el Centro de Salud Norte, en calle Gregoria Pérez.

Sauré subrayó que la elección de las sedes se realizó estratégicamente, priorizando barrios carenciados o alejados del hospital. Además, el esquema incluye coordinación con el servicio provincial de emergencias 107 y la disponibilidad de móviles para traslados cuando son necesarios.

El funcionario explicó que el municipio trabaja en dos objetivos clave: la digitalización de historias clínicas para su acceso en cualquier efector y el control informatizado del stock de medicamentos. En este sentido, resaltó que Concordia logró obtener donaciones por 600 millones de pesos en insumos y equipamiento, además de la compra de nuevas computadoras.

También confirmó que en septiembre se licitarán 20 ambulancias para toda la provincia —10 de alta complejidad y 10 de mediana—, buscando implementar un sistema provincial de traslados de pacientes críticos. “No se necesitan especialistas en cada ciudad, pero sí un transporte acorde que garantice la vida del paciente hasta su destino”, afirmó.

Sauré remarcó que la gestión enfrenta una caída en los recursos nacionales, como la eliminación del plan SUMAR y la imposibilidad de recuperar costos de atención a pacientes con obra social. “Hoy el 70% de la población depende del sistema público. Estamos haciendo lo inimaginable con lo que tenemos, priorizando al personal de salud y la presencia en el territorio”, sostuvo.

Entre las mejoras implementadas mencionó la incorporación de desfibriladores en todos los Centros de Salud —más de 30 en total—, el recambio de equipamiento de oxígeno y la refuncionalización de edificios. También destacó la capacitación de brigadas municipales para emergencias civiles y forestales.

“Queremos un Estado presente donde debe estar, con una atención primaria fuerte, más coordinación y mejores recursos para cuidar la salud de los concordienses”, concluyó.

Fuente: Oíd Mortales Radio – Redes de Noticias

Redaccion de 7Paginas