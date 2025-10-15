Concordia: más de 100 policías rastrillan la zona sur en busca de restos del cuerpo hallado en Yeruá

El operativo está encabezado por el jefe de la Policía Departamental Concordia, José María Rosatelli, y cuenta con la participación de drones, perros adiestrados y personal especializado, que recorren el área comprendida entre Colonia Yeruá y General Campos, punto clave según el trazado del teléfono celular de la víctima.

En diálogo con 7Paginas, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, confirmó que “existe un 99% de certeza de que el cuerpo pertenece al remisero Martín Palacios”, quien se encontraba desaparecido desde que mantuvo contacto en Concordia con el uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, actualmente detenido y acusado del doble femicidio ocurrido en Córdoba.

Cabe recordar que el hallazgo del torso, ocurrido el lunes, fue producto de un amplio rastrillaje policial en la zona del arroyo Yeruá. Los investigadores presumen que el cuerpo fue desmembrado y abandonado en distintos puntos rurales, por lo que los operativos continuarán durante las próximas horas con apoyo de fuerzas de diferentes departamentos.

La causa, que conmociona a toda la región, se ha convertido en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años, por su nivel de violencia y por las conexiones entre los hechos de Córdoba y Entre Ríos.