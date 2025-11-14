Concordia: Más de 250 jóvenes participarán del 5° encuentro internacional juveniles hockey social

Organizado por la Municipalidad de Concordia y la Federación Argentina de Hockey Social, este encuentro reúne a más de 250 jóvenes en las categorías Sub 16 (Damas y Caballeros), representando a delegaciones argentinas (Selectivo Concordia, Las Lobitas, Los Lobitos, Centro Entrerriano, SOMRA Malvinas) y la delegación internacional de la Unión de Hockey del Interior (UNHI) de Uruguay.

La Secretaría de Desarrollo Humano y diversas áreas municipales han coordinado la logística, contención y atención de las delegaciones durante los tres días, garantizando que el deporte sirva como una herramienta de integración y compañerismo.

La competencia, con entrada libre y gratuita, se desarrollará el viernes de 17 a 21 hs., el sábado de 8 a 13 hs. y de 17 a 22 hs., y finalizará el domingo, de 8 a 15 horas, con la disputa de las semifinales y finales SUB 16.

El acto inaugural tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Cancha de Hockey de Agua del Polideportivo Municipal. Se invita a toda la comunidad a ser parte de esta ceremonia de intercambio, que culminará con un show en vivo de «Sentimiento Original».