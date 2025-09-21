7PAGINAS

Domingo 21 de septiembre de 2025
Concordia: mega operativo con cinco allanamientos, siete detenidos y el secuestro de importante cantidad de drogas

En el marco de dos causas en etapa de investigación, este sábado personal de la Comisaría Segunda y la División Drogas Peligrosas de Concordia llevó adelante un importante operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos en diferentes viviendas de la ciudad. Las órdenes fueron emitidas por la Justicia local, tras un trabajo previo de investigación que permitió identificar los domicilios.
Drogas, dinero y elementos de corte

Como resultado de los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de más de 300 envoltorios con cocaína, varios envoltorios con marihuana, más de medio ladrillo de marihuana compacta, una planta de cannabis, además de $580.600 en efectivo.

También fueron incautados ocho teléfonos celulares, recortes, una licuadora utilizada para triturar marihuana compacta, una balanza de precisión, un dosificador y otros elementos de corte vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Siete personas detenidas

El operativo dejó como saldo la detención de siete personas, todas ellas imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

