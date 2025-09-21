Concordia: mega operativo con cinco allanamientos, siete detenidos y el secuestro de importante cantidad de drogas

Drogas, dinero y elementos de corte

Como resultado de los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de más de 300 envoltorios con cocaína, varios envoltorios con marihuana, más de medio ladrillo de marihuana compacta, una planta de cannabis, además de $580.600 en efectivo.

También fueron incautados ocho teléfonos celulares, recortes, una licuadora utilizada para triturar marihuana compacta, una balanza de precisión, un dosificador y otros elementos de corte vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Siete personas detenidas

El operativo dejó como saldo la detención de siete personas, todas ellas imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

7Paginas