Concordia mostrará su potencial en la Expo Real Estate Argentina 2025

Corredores inmobiliarios, empresas privadas y el municipio trabajan de forma conjunta para promocionar a la ciudad como un destino turístico y productivo atractivo para la inversión, aprovechando esta vidriera internacional donde confluyen empresas, profesionales e inversores del sector.

La Expo Real Estate es un punto de encuentro clave para establecer contactos, conocer las últimas tendencias y explorar oportunidades de negocio, con espacios de exposición, conferencias, talleres y amplias posibilidades de networking.

En el caso de Concordia, el objetivo es captar inversiones para el turismo, la industria, la producción y la urbanización, apuntando a resolver una de las principales carencias que presenta la ciudad: la limitada oferta de alojamiento para visitantes. “Queremos que Concordia se transforme definitivamente en una ciudad de oportunidades para el sector privado”, señaló el intendente de Concordia Francisco Azcue.

Además, el jefe comunal sostuvo que propuesta: “ es una muy buena vidriera para mostrar todo el potencial productivo e inmobiliario que tenemos en nuestra ciudad y en la provincia. Desde nuestra gestión trabajamos en eliminar impuestos, bajar la carga impositiva, desregular y desburocratizar para seguir acompañando al sector privado”.

Por su parte, el referente de desarrollos inmobiliarios Martín Tecco confirmó que Concordia tendrá una participación activa dentro del stand provincial, con la presencia de destacadas firmas locales: Martín Tecco Desarrollos Inmobiliarios, Estancia Paraíso, Bodegas Siandra Hnos, Hotel H2O Termal Kosher, Estudio de Arquitectura Gadea, Grupo Horizonte, Bonetta Vidrios, Maximiliano Scharn Inmobiliaria, La Confianza Desarrolladora, Jugos Sol y Frutas, Red Inmobiliaria Concordia, Bertoni Inmobiliaria, Grupo Turín Desarrolladora, Juan Martín Mussuliotis Inmobiliaria y Victoria Siandra Inmobiliaria.

Con esta participación, Concordia busca posicionarse como un polo de atracción para las inversiones que impulsen el desarrollo económico y turístico de toda la región de Salto Grande.

Redaccion de 7Paginas