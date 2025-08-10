Concordia: Motociclista choca, huye y provoca otro accidente antes de ser detenido

Según lo reportado por la policía a 7Paginas, el hecho inicial ocurrió en la intersección de calles Urdinarrain y Federación, donde dos motocicletas colisionaron. En el lugar quedó uno de los conductores acompañado por su esposa, quien sufrió lesiones y fue trasladada de inmediato al hospital para su atención.

En tanto, el otro motociclista se dio a la fuga. Sin embargo, a solo tres cuadras, en calle Vélez Sarsfield, impactó contra una camioneta Ford Ranger de la empresa Telecom Argentina que estaba estacionada. El golpe provocó que derrapara y cayera al suelo, pero volvió a escapar corriendo.

Finalmente, efectivos de la Comisaría Segunda lograron reducirlo en la esquina de Vélez Sarsfield y Diamante.

Por disposición del fiscal Dr. Núñez Martín, el sujeto, de 32 años, fue detenido por los delitos de daños y lesiones. Además, se ordenó el secuestro preventivo de la motocicleta y se dio intervención a personal de Tránsito Municipal.