Concordia: motociclista chocó contra un automóvil y terminó impactando un vehículo estacionado

Según se informó a Diario 7Paginas, personal policial acudió al lugar tras ser alertado sobre el siniestro vial. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta marca Motomel Fox 150 cc, conducida por Juan Álvarez, de 26 años, que circulaba por calle Tucumán de Oeste a Este, colisionó de frente contra un automóvil Ford Fiesta guiado por un joven de 21 años.

A raíz del fuerte impacto, la motocicleta terminó chocando además contra un vehículo Volkswagen Gol que se encontraba estacionado y pertenecía a una mujer de 65 años.

Como consecuencia del accidente, el conductor del rodado menor fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio informaron que el motociclista presentaba politraumatismos leves y quedó en observación, a la espera de determinar los días de curación correspondientes.