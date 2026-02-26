Concordia: motociclista fue embestido por una camioneta y después terminó impactando contra un automóvil

De acuerdo a los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas, el siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas en la intersección de calles Diamante y Gregoria Pérez.

Según se supo, la motocicleta circulaba por Gregoria Pérez en sentido este-oeste cuando fue colisionada por una camioneta Toyota Hilux que transitaba por Diamante de norte a sur.

A raíz del impacto, el motociclista perdió el equilibrio y terminó chocando contra un automóvil Toyota que circulaba por Gregoria Pérez en sentido contrario, es decir, de oeste a este.

Tras el siniestro, se hizo presente en el lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107, que trasladó al joven conductor de la moto al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención.

En principio, y según pudo saberse, el motociclista habría sufrido escoriaciones y lesiones leves, sin presentar fracturas óseas. No obstante, el traslado al nosocomio se realizó también por precaución, teniendo en cuenta que el joven había protagonizado un grave accidente en otra oportunidad.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal policial interviniente para determinar con precisión las circunstancias del hecho.